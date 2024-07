Lukaku Milan, aria di CAMBIAMENTI per il belga: la MOSSA social dell’attaccante: cos’ha fatto – FOTO

Lukaku Milan, aria di CAMBIAMENTI per il belga: la MOSSA social dell’attaccante non è sfuggita: cos’ha fatto – FOTO

Accostato anche al mercato Milan tra i vai attaccanti sondati per la prossima stagione, il futuro di Romelu Lukaku non è ancora stato definito. Ha fatto rientro al Chelsea dopo il prestito dello scorso anno alla Roma, ma è pronto a partire per una nuova esperienza: sulle sue tracce continua il forte pressing del Napoli, che ha individuato in lui il sostituto ideale di Osimhen.

Dopo aver mandato alcuni segnali social ai partenopei (su tutti il like al post per l’ufficialità dell’arrivo di Conte in panchina), adesso l’attaccante ha fatto piazza pulita di tutto il proprio passato: ha infatti fatto sparire ogni possibile riferimento ad altre squadre in cui ha giocato, a partire dalla Roma, lasciando sul proprio profilo solamente foto personali, non legate al calcio.