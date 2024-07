Lucumì Milan, il Bologna fa MURO! Serve questa CIFRA per portarlo a Milano: e se parte Thiaw… Le ultime sul difensore colombiano

Le possibilità che Thiaw lasci i rossoneri in questa sessione di mercato ci sono e per questo motivo i rossoneri stanno studiano le alternative in difesa. Oltre a Pavlovic, è stato osservato dal mercato Milan anche Lucumì.

Non è sicuramente un obiettivo semplice perché il Bologna non se ne vuole privare dopo la partenza di Calafiori. Per l’ex Genk serve una cifra intorno ai 25 milioni: prossime settimane decisive.