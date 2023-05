Napoli, Spalletti: «Sono tranquillo, sul tatuaggio...»

Luciano Spalletti, tecnico del Napoli, è tornato a parlare del proprio futuro e del tatuaggio per lo scudetto: le sue dichiarazioni

Intervistato da DAZN prima di Bologna-Napoli, Luciano Spalletti ha dichiarato:

«Ho passato la settimana come sempre, molto contento e supportato dai miei sentimenti. Tatuaggio? Sentivo pizzicare, ho scavato per trovare quello che c’era e ho trovato quello che pensavo. Chissà che, scavando di più, non trovi altre cose bellissime».