Lucci Milan: nuovo arresto per il capo ultras per il tentato omicidio di Anghinelli. Le ultimissime notizie sul mondo rossonero

Come riportato da LaPresse Luca Lucci, capo ultras del Milan, è stato nuovamente arrestato per il tentato omicidio di Enzo Anghinelli, del 12 aprile 2019 in via Cadore, a Milano.

Lucci è accusato di tentato omicidio in concorso con il suo ‘vice’ Daniele Cataldo (a San Vittore dallo scorso 17 ottobre) con illegittime e illegali armi da fuoco. Per il capo ultras del Milan si tratta del terzo arresto in due mesi.