Lucchese Milan Futuro, Bonera cerca la seconda VITTORIA nel “derby” rossonero: il MATCH PREVIEW alla vigilia

Il Milan Futuro dopo la prima, storica vittoria in Serie C contro la Spal tornerà in campo domani sera per affrontare la Lucchese. Ecco il match preview pubblicato dal club sul proprio sito.

MATCH PREVIEW – Stessi colori, stessa voglia di vincere. Ci prepariamo a una sorta di Derby rossonero in Serie C, l’appuntamento è fissato per lunedì 30 settembre alle 20.45 con Lucchese-Milan Futuro. Per provare a bissare la SPAL, per puntare a ottenere nuovi punti preziosi: spazio alla Match Preview.

QUI MILAN FUTURO

Per i rossoneri è il secondo monday night di fila, sempre in esterna, in un periodo di calendario davvero intenso. Ben cinque gli impegni, compreso questo, giocati da metà mese in poi. Qualche giorno fa la stagione si è accesa grazie al primo successo nella categoria, 2-1 alla SPAL firmato Hodzic e Traorè, sicuramente importante e speriamo trampolino di lancio per il breve-medio periodo. L’atteggiamento, i gol dalla panchina, la reazione dopo il pari sono state le migliori risposte. I progressi sono visibili, il buon verdetto è la conseguenza del lavoro e della crescita collettiva, pure delle ossa che i ragazzi di Mister Bonera si stanno facendo. L’obiettivo, allo stadio Porta Elisa, è di ripartite con energia, cercando di mettere in campo compattezza difensiva ed efficacia offensiva.

QUI LUCCHESE

La Lucchese ha iniziato bene e occupa la sesta posizione (9 punti) alla pari di un gruppone di squadre che al momento si giocherebbero i playoff. Si sono appena lasciati alle spalle un pareggio casalingo beffardo contro la Pianese: sopra 3-1, sono stati ripresi fino al 3-3 con l’avversario in dieci uomini. I toscani stanno andando forte in trasferta, da segnalare il 2-1 ad Ascoli e il 3-2 a Ferrara, mentre a domicilio hanno sempre lasciato qualcosa per strada. La formazione di Gorgone, basata sul 3-5-2, segna ma concede anche tanto. Torna dalla squalifica Frison, recuperano Giacchino e Costantino, uno dei principali giocatori da tenere d’occhio insieme a Quirini (finora il miglior marcatore).

“Loro hanno grandi qualità – così Mister Gorgone –, forse mancano un po’ di esperienza ma hanno le potenzialità per risalire. Prediligono il gioco palla a terra, non sarà facile affrontarli”.

DOVE VEDERE IL MILAN FUTURO IN TV

In Italia, la gara verrà trasmessa in diretta TV su Sky Sport e NOW alle 20.45. Da non perdere la copertura sull’account Instagram dei rossoneri, acmilan.com e AC Milan Official App.

QUI SERIE C

L’arbitro sarà il signor Luongo, della sezione di Napoli. A completare la terna i guardalinee Capriuolo e Roncari e il quarto ufficiale Tona Mbei.