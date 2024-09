Lucchese-Milan Futuro LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca della settima giornata di Serie C in programma alle 20:45

Il Milan Futuro di Daniele Bonera si appresta ad affrontare la Lucchese nella settima giornata del girone B di Serie C.

LUCCHESE-MILAN FUTURO: SINTESI E CRONACA

PRIMO TEMPO

22′ – Ancora in avanti la Lucchese che domina nella metà campo rossonera. Il Milan Futuro di Bonera mai vicini all’area di rigore dei padroni di casa.

16′ – GOL della Lucchese! Sugli sviluppi di un calcio di punizione dalla sinistra, il cross di Saporiti non viene toccato da nessuno e finisce in porta, niente da fare per Raveyre.

11′ – Possesso palla e controllo della partita da parte dei padroni di casa. Ospiti rinchiusi nella propria metà campo ad attendere.

3′ – Occasione per la Lucchese con l’incursione centrale di Sasanelli, ma il tiro termina alto.

1′ – Inizio partita!

SECONDO TEMPO

LUCCHESE-MILAN FUTURO: RISULTATO E TABELLINO