Casini: «Campionato falsato? Presto per trarre conclusioni»

Lorenzo Casini, presidente della Lega Serie A, ha analizzato le vicende giudiziarie che vedono coinvolta la Juventus

Casini, presidente della Lega Serie A, a Il Foglio Sportivo 2023 ha toccato il tema dei tempi della giustizia sportiva in riferimento alle vicende giudiziarie della Juve e non solo. Queste le sue dichiarazioni riportate da Sportface.

CASINI – «Come ho sempre detto, come Lega Serie A non commentiamo le decisioni della giustizia sportiva. Sulle tempistiche, la giustizia sportiva nasce per essere più veloce. Alle Olimpiadi il Tas decide in 24 ore, quindi che i tempi siano rapidi è l’essenza della giustizia sportiva. Campionato falsato? Vediamo cosa succederà, le conclusioni le tireremo quando la vicenda sarà chiusa».