Loftus-Cheek a Sky: «Milan più forte dell’anno scorso? Vedremo a fine stagione se avremo alzato dei trofei»

Ruben Loftus-Cheek a Sky prima di Milan Torino.

COME STA LA SQUADRA – Siamo tutti carichi per questo inizio. Abbiamo lavorato tanto in preparazione, dobbiamo dimostrare tutto ciò che abbiamo preparato. Oggi abbiamo un match difficile ma siamo pronti.

VECCHIO RUOLO – Sì, ho giocato in diverse posizioni nella mia carriera, ho già giocato in questa posizione in passato. Ma voglio solo giocare, è il mio ruolo quindi darò il mio meglio.

MILAN PIU’ FORTE DELL’ANNO SCORSO – Lo vedremo a fine stagione, se saremo stati capaci di alzare un trofeo o andare più su in classifica.