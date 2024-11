Loftus-Cheek Milan, conferme sulla mossa a sorpresa di Fonseca! Due opzioni per l’inglese

Loftus-Cheek Milan, il centrocampista inglese con ogni probabilità partirà dal primo minuto sabato pomeriggio contro la Juve

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, in vista della gara di sabato tra Milan e Juve Paulo Fonseca ha deciso per una particolare mossa di formazione.

La Rosea scrive che potrebbe esserci anche il 4-3-3. Se così fosse, dietro la linea di tre attaccanti Pulisic-Morata-Leao, ritroverebbe spazio Loftus-Cheek che si affiancherebbe a Fofana e Reijnders con la speranza di dare una maggiore copertura. Ma l’inglese potrebbe giocare anche nel caso in cui si decidesse di mantenere il 4-2-3-1, trequartista con Pulisic largo.