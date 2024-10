Loftus-Cheek Milan, col Napoli sarà la sua partita? Il piano di Fonseca per esaltarlo

Loftus-Cheek Milan, col Napoli sarà la sua partita? Il piano di Fonseca per sfruttare al meglio le qualità del centrocampista

Loftus-Cheek si candida con forza ad una maglia da titolare del Milan per la partita contro il Napoli, visto l’assenza di Reijnders per squalifica.

Fino a questo momento, come sottolinea la Gazzetta dello Sport, il centrocampista inglese non ha entusiasmato perché non al meglio della condizione. In questi giorni, visto il rinvio della partita col Bologna, Loftus-Cheek ha avuto più tempo di lavorare e crescere. Quella col Napoli potrebbe essere la partita giusta per sfruttare al meglio le sue qualità con Fonseca che starebbe pensando di schierarlo a supporto della punta nel tridente, visto che lui preferisce giocare in quel ruolo.