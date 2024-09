Loftus-Cheek Milan, la STATISTICA fa FELICE Fonseca! Titolare col Lecce, i numeri non MENTONO

Loftus-Cheek-Milan, la statistica fa felice Paulo Fonseca: alla sesta giornata dello scorso anno primo gol dell’inglese in rossonero

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il Milan si appresta ad affrontare il Lecce questa sera a San Siro.

In assenza di Morata , Loftus-Cheek giocherà probabilmente dietro l’attaccante. Questo è un segnale positivo, poiché nella sesta partita della scorsa stagione, il suo anno di debutto con il Milan, ha segnato il suo primo gol per il club. Ha concluso con sei gol in #SerieA e altri quattro in Europa League , raggiungendo le doppie cifre, eguagliando la sua migliore stagione dal 2018-19.