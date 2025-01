Locatelli a Sport Mediaset: «Il mio errore su Pulisic ha dato forza al Milan. Dispiace, abbiamo buttato via la partita». L’intervista

Locatelli ha parlato a Sport Mediaset per commentare la sconfitta della Juve contro il Milan in Supercoppa Italiana.

COSA NON HA FUNZIONATO – «Ho fatto un errore determinante. Ho sbagliato e non ho visto Pulisic che arrivava, un errore che ha dato la forza a loro e non siamo riusciti a reagire. Abbiamo buttato via una partita che avevamo approcciato molto bene».

I CAMBI HANNO INFLUENZATO – «Voi analizzerete i cambi, io analizzo cosa abbiamo fatto in campo. Analizziamo gli errori, io per primo ne ho fatti. Poi il resto analizzate voi».

MANCA IL SALTO DI MENTALITA’ – «Credo di si. Se analizzi le partite che in campionato abbiamo buttato via questo ci manca. Essere maturi nel cercare il secondo gol, è una cosa che abbiamo già pagato. Fa parte di un percorso ma qui non c’è tempo, si deve guadagnare esperienza in queste partite. Dispiace perchè ci credevamo ma il calcio è questo ed è andata così».