Liverpool da sogno: 6 vittorie su 6 in Champions League, è già qualificato agli ottavi. I Reds avevano battuto anche il Milan

Il Liverpool oggi ha battuto il Girona in trasferta per 0-1 grazie ad un gol segnato da Salah su rigore al 63′. I Reds conquistano così 6 vittorie su 6 in Champions League e, con due turni di anticipo, sono già qualificati agli ottavi di finale.

La squadra di Slot aveva battuto anche il Milan alla prima giornata per 1-3 a San Siro, ribaltando il gol iniziale di Pulisic con le reti di Konate, Van Dijk e Szoboszlai.