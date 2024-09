Lista UEFA Milan, ARRIVANO conferme: LUI il grande escluso, Fonseca gliel’ha già COMUNICATO

Momento di scelte dolore per Paulo Fonseca. Il tecnico del Milan ha deciso chi escludere dalla nuova lista Uefa

La notizia è ufficiale: Luka Jovic non farà parte della rosa del Milan per la prossima Champions League. La decisione, sofferta ma necessaria, è stata presa a causa delle restrizioni UEFA sul numero di giocatori extracomunitari.

L’arrivo di Abraham ha complicato la situazione, costringendo Fonseca a fare una scelta difficile. Jovic, nonostante le aspettative, non è riuscito a imporsi nelle prime uscite stagionali, lasciando spazio ad altri attaccanti.

La società ha comunque confermato la fiducia nel giocatore, che rimarrà a disposizione per la Serie A. L’esclusione dalla Champions è un duro colpo per Jovic, che dovrà ora lottare per riconquistare un posto da titolare.