Lipsia Juve 2-3: CLAMOROSA impresa dei bianconeri in 10 uomini, Vlahovic e Conceiçao RIMONTANO Sesko. Vittoria straordinaria

La Juve fa l’impresa sul campo del Lipsia vincendo per 2-3 grazie alla doppietta di Vlahovic e al gol di Conceiçao dopo essere rimasta in 10 uomini per l’espulsione di Di Gregorio per fallo di mano fuori area al 59′.

Ai tedeschi non è bastata la doppietta di Sesko, obiettivo del Milan che aveva firmato il doppio vantaggio, per riuscire a evitare la sconfitta. Vittoria straordinara dei bianconeri già a 6 punti in classifica.