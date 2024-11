Lindelof Milan, il centrale si allontana! Tentazione a zero ma quel club mette i bastoni tra le ruote a Furlani

Lindelof Milan, il centrale interessa come colpo a parametro zero per la prossima estate ma la Juve lo vuole a gennaio

Come spiegato da Tuttosport, il nome di Victor Lindelof è uno di quelli da tenere sotto stretta osservazione per il calciomercato Juve, in cerca di rinforzi in difesa dopo gli infortuni di Bremer e Cabal. Proposto anche lo svedese, in uscita dal Manchester United.

Con Amorim rischia di non trovare spazio e a gennaio potrebbe andare via a prezzo di saldo visto il contratto in scadenza nel prossimo giugno. Di contro però ci sono l’età, 30 anni, e il fatto che il giocatore difficilmente accetterebbe contratti inferiori ai due anni e mezzo di durata. Ecco perchè, da Torino, per ora prendono tempo. Il calciomercato Milan osserva interessato visto che Lindelof è uno dei profili seguiti come possibile colpo a parametro zero per la prossima stagione.