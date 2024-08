Liberali da impazzire! Tunnel che manda in VISIBILIO il popolo di San Siro – VIDEO

Liberali da impazzire! Tunnel che manda in VISIBILIO il popolo rossonero di San Siro – Il VIDEO della giocata

È un Liberali davvero da impazzire quello che si sta mettendo in mostra in questo pre campionato con il Milan. Per ultimo ieri nel Trofeo Berlusconi, gara che il Diavolo ha vinto contro il Monza.

Il talentoso calciatore di proprietà dei rossoneri ha stregato tutto il popolo di San Siro con una giocata da fuoriclasse: tunnel e tocco a liberarsi della marcatura, il tutto con grandissima disinvoltura.