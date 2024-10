Leonardo Milan: «Ritorno in rossonero? Dico questo! Su Ibra dirigente...»

Leonardo Milan, le parole dell’ex giocatore e allenatore rossonero su Ibrahimovic dirigente e un suo potenziale ritorno

Le parole di Leonardo, ex giocatore e allenatore del Milan e dell’Inter, sulla situazione attuale dei rossoneri a TMW

LEONARDO MILAN – «Guarda, sto bene a casa e non ho tanta intenzione di tornare nel calcio così come ero prima. Come allenatore è fuori discussione ma anche come direttore sportivo: dopo aver finito con il Psg ho deciso che avrei preso un’altra strada che sicuramente sarà nel calcio, perché è la mia vita, ma in una modalità diversa. Ibra da dirigente che impressioni mi fa? Bella domanda (ride, ndr), diciamo che non rispondo».