Lenglet Milan: ADDIO al Barcellona sempre più vicino, tutte le parti al lavoro! I DETTAGLI

Il futuro di Lenglet, accostato al calciomercato Milan, sarà con tutta probabilità lontano dal Barcellona, le ultime

Addio vicino. Il futuro di Lenglet, accostato al calciomercato Milan, sarà con tutta probabilità lontano dal Barcellona.

Come riportato da Sport, l’ex giocatore del Siviglia avrebbe uno dei più grandi stipendi del club e tutte le parti stanno cercando una soluzione per Lenglet per lasciare il club il prima possibile. Tuttavia, il difensore francese non è pronto a partire a nessuna condizione. In particolare, si sarebbe rifiutato di rescindere il suo contratto con il Barça. Il club sta cercando di trovare una via d’uscita per lui, ma lo stipendio del francese è un enorme ostacolo nelle trattative.