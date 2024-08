Lecco Milan Futuro, anche Ibrahimovic PRESENTE alla sfida dell’U23 rossonera. I DETTAGLI

Lecco-Milan Futuro, anche Zlatan Ibrahimovic, con Kirovski, ha assistito alla sfida valida per il primo turno di Coppa Italia

Come riportato da Daniele Longo sul proprio profilo di X, anche Zlatan Ibrahimovic, al fianco di Kirovski, ha assistito a Lecco-Milan Futuro, gara valida per il primo turno di Coppa Italia Serie C e vinta per 0-3 dai ragazzi di Daniele Bonera grazie alla rete di Liberali e alla doppietta di Alex Jimenez.

Un segnale importante inviato dalla società rossonera che crede molto nel progetto della seconda squadra partito decisamente col piede giusto.