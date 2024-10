Leao a scartamento ridotto: solo mezzora in Scozia Portogallo. Il resoconto del match

Leao a scartamento ridotto in Scozia Portogallo: l’esterno del Milan entra a mezzora dalla fine nella gara terminata 0-0

Serata agrodolce per Rafael Leao, esterno del Milan, nella gara pareggiata per 0-0 tra Scozia Portogallo. Il classe ’99 è entrato in campo a mezzora dalla fine incidendo nella sfida non riuscendo però a sbloccare il risultato.

Leao ora dovrà tornare agli ordini di Paulo Fonseca cercando di trascinare i rossoneri nella sfida di sabato pomeriggio a San Siro contro l’Udinese (calcio d’inizio alle 18).