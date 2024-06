Leao non brilla, i giornali: «Parte bene, poi si spegne». Il VOTO nel debutto a EURO2024

Leao non brilla, i giornali: «Parte bene, poi si spegne». Il VOTO nella gara d’esordio del Portogallo a EURO2024

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha valutato le prestazioni dei protagonisti della sfida di ieri tra Portogallo e Repubblica Ceca tra cui il rossonero Rafael Leao.

Per la prima mezz’ora è tra i migliori del Portogallo, poi si fa ammonire per una plateale simulazione e si spegne – scrive il quotidiano – Fuori dopo il gol ceco. Voto non pienamente sufficiente: 5,5 in pagella per lui.