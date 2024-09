Leao POLEMICO sui social? Il SIGNIFICATO del messaggio del portoghese, ecco a chi è rivolto

Ancora Rafael Leao, ancora sui social: il messaggio criptico dell’attaccante del Milan pubblicato su Instagram

Rafa Leao ha pubblicato poche ore fa una ‘storia’ su Instagram che lo raffigura sorridente in allenamento. Come descrizione dell’immagine una frase in inglese: “They been trying to take out the smile of my face… But they can’t that’s my strength“. Queste le parole del portoghese che sottolinea, dunque, come il sorriso dalla sua faccia non sarà mai disturbato dalle critiche perchè è la sua forza.