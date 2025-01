Leao a Prime Video: «Serata speciale, Conceicao mi parla tanto. Fonseca? Ecco le principali differenze tra i due»

Leao, esterno del Milan, ha commentato nell’immediato post-partita la vittoria dei rossoneri contro il Girona in Champions League

Intervenuto a Prime Video dopo Milan-Girona, Rafael Leao, esterno rossonero, ha dichiarato:

PAROLE – «La gioia di giocare con questa maglia, di giocare una partita di Champions League e con questa sqQuello era il nostro obiettivo: l’ambiente è molto bello, tutti sono insieme e stiamo cominciando a capire cosa vuole il mister che sta facendo un lavoro incredibile e ha vinto davanti ai nostri tifosi. Siamo felici. Fonseca? Sono allenatori diversi ma è la mentalità, di essere sempre sul pezzo. Si è avvicinato subito a me e non mi lascia mollare, fa così con tutti dall’inizio. Oggi nel secondo tempo non abbiamo fatto gol ma siamo rimasti insieme difendendo indietro. Quanto mi parla Conceicao? Tanto. Sta cercando di aiutarmi come uomo e giocatore. Io sto cercando di capire cosa vuole lui che mi vuole bene. Cerco di dare sempre il 100% perché lui è quell’allenatore che vuole morire per i suoi giocatori e io voglio fare lo stesso. Io cerco sempre di dare il 100% per la squadra. Alle volte non va bene, il calcio è così. Oggi è andata molto bene».