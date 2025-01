Leao a Telelombardia: «Conceicao ci ha portato una cosa che mancava»

Condividi via email

Rafael Leao, autore del gol dell’1-2 che ha deciso il match valevole per il recupero della ventesima giornata di Serie A tra Como e Milan, ha rilasciato queste dichiarazioni ai microfoni di Rai Sport:

LE PAROLE – «Prima eravamo in un momento difficile ed è arrivato un nuovo allenatore che ci ha portato quello che mancava prima. Forse prima non si andava fino alla fine a mettere in campo tutte le energie e a cercare il gol al massimo. Siamo molto contenti di quello che il mister sta portando: tutti cercano di dare il massimo e vincere queste partite ci dà molta forza»