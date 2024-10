Leao Milan, Visnadi difende Rafa: «L’ingaggio pesa e potrebbe fare di più, ma non è giusto valutarlo in base ai gol»

Leao Milan, Visnadi spezza un lancia in favore di Rafa dopo le critiche subite nelle ultime settimane. Le parole del giornalista

Il giornalista Gianni Visnadi in collegamento su Sky Sport 24 ha spezzato una lancia in favore di Leao dopo le critiche subite da Rafa nelle ultime settimane a causa del suo rendimento al Milan.

LE PAROLE – «Leao ha fatto molto, ma potrebbe fare di più. Su di lui pesa l’ingaggio, in base a al quale si pretenderebbe sempre il massimo. Il suo rendimento viene pesato in gol e non è giusto anche se qualche gol in più lo dovrebbe fare».