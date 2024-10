Leao Milan, Rafa titolare col Napoli? Fonseca criptico in conferenza stampa

Leao Milan, Fonseca criptico in conferenza stampa: Rafa non sicuro della titolarità nella gara di domani contro il Napoli

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Milan–Napoli, Fonseca ha parlato così di Rafael Leao:

FORMAZIONE E LEAO – «Oggi non dico chi giocherà domani (sorride, ndr). Rafa ha lavorato bene, non c’è nessun caso. Presto ritornerà quello che tutti vogliamo che sia. Se giocherà domani? Non lo dico. Che l’allenatore non lo sta facendo giocare, perché se lo facessi giocare non ci sarebbero problemi. Ma sono cose normali nel calcio: alcuni giocano, altri no. Io penso sempre a diverse cose quando scelgo. Per me questo è molto normale. Sostituzione col Brugge? E’ stata una scelta che ho fatto in base a quello che pensavo servisse in quel momento della partita. Nessuna punizione».

