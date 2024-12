Leao Milan, tempo di separarsi? False speranze, attese e promesse non bastano

Leao Milan, tempo di separarsi? Così apre la Gazzetta dello Sport, parlando di false speranze, attese e promesse che però non bastano

Come evidenzia la Gazzetta dello Sport trattando l’argomento Rafa Leao Milan, potrebbe essere giunta l’ora di separarsi. Il portoghese dopo sei stagioni in rossonero non riesce a trovare quella costanza che i tifosi aspettano da tempo.

A parte l’annata dello scudetto, l’attaccante è spesso stato discontinuo e soprattutto quest’anno, dove c’è più bisogno della sua qualità, l’ex Lille sta mancando. Un suo addio in estate non è più solo una pazzia.