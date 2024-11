Leao Milan, patto di ferro con Fonseca e svolta in arrivo! Tecnico soddisfatto, decisione già presa in vista del Cagliari

Leao Milan, il portoghese ha finalmente trovato l’intesa necessaria con Paulo Fonseca: svolta arrivata, titolare anche a Cagliari

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, la notte del Santiago Bernabeu, che ha sancito la netta vittoria del Milan contro il Real Madrid di Ancelotti, è stata anche quella della svolta per Rafael Leao non solo a livello di prestazione ma anche nel rapporto con Paulo Fonseca.

Il numero 10 rossonero ha finalmente fornito una prova di spessore come richiestogli dall’allenatore, continuo e presente in entrambe le fasi. Ora la parola d’ordine è continuità: Fonseca ha tutta l’intenzione di confermarlo anche a Cagliari ma si aspetta una prova sulla falsariga di quella in Spagna. Leao è pronto.