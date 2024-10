Leao Milan, spunta il retroscena! C'entrano la società e Fonseca, notizia che lascia interdetti. E col Brugge...

Leao Milan, c’è il retroscena: società d’accordo con Fonseca sull’esclusione contro l’Udinese. Ma col Brugge sarà titolare

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, emerge un particolare importante in casa Milan per quanto riguarda la situazione relativa a Rafael Leao. La panchina del portoghese contro l’Udinese sabato pomeriggio è stata una decisione di cui Fonseca ha discusso anche con la società trovando pieno appoggio.

Con ogni probabilità Leao tornerà titolare domani contro il Brugge a San Siro in Champions League, così come Theo Hernandez, ma il messaggio del tecnico è stato chiaro: può esistere un Milan anche senza Leao. Il messaggio è arrivato: ora tocca a Rafa.