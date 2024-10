Leao Milan, rapporto incrinato con Fonseca? L’ultima indiscrezione preoccupa i tifosi, cosa è successo

Leao Milan, il rapporto con Fonseca potrebbe essere incrinato: il retroscena da Milanello preoccupa i tifosi rossoneri

Come riferito da Luca Bianchin, giornalista della Gazzetta dello Sport, c’è un importante retroscena in casa Milan per quanto riguarda il rapporto tra Leao e Fonseca:

PAROLE – «Perché Fonseca manda in panchina Leao. Ecco cosa è cambiato dalla gestione Pioli Con il nuovo allenatore del Milan nessuno scontro ma neppure grande feeling. E Paulo, rispetto al tecnico emiliano, finora è stato più duro. Pioli con Theo e Leao ha sempre scelto la linea morbida e con Rafa è stato quasi un 2° padre. Leao non è il più puntuale dei giocatori (un eufemismo, via…) ma Pioli non lo ha quasi mai punito. Gli ha parlato, lo ha capito, lo ha motivato. Fonseca ha scelto un’altra via. Fonseca non ha mai parlato male di Leao ma è evidente che il suo atteggiamento in campo non gli piace. Non c’è fuoco, non c’è cattiveria. Il loro rapporto resta un po’ sul filo. Certo non compromesso, ma nemmeno ideale. Non hanno litigato ma no, non c’è grande feeling».