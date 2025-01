Leao Milan, recupero possibile per la finale di Supercoppa contro l'Inter? Conceicao svela tutto - Milan News 24

Leao Milan, recupero possibile per la finale di Supercoppa contro l’Inter? Conceicao svela tutto. L’annuncio sulle condizioni del numero 10

Conceicao dopo la vittoria del Milan contro la Juve ha fatto un annuncio a Sport Mediaset sulle condizioni di Leao e l’eventuale recupero per la finale di Supercoppa Italiana contro l’Inter in programma lunedì sera.

RECUPERARE LEAO PER LA FINALE – «Vediamo vediamo. Oggi (ieri ndr) ha fatto allenamento vicino a quello che che serve per avere tutto a livello fisico e essere preparato a rientare con la squadra. Domani (oggi ndr) non ci sarà ancora, vediamo il giorno dopo».

LE PAROLE INTEGRALI A SPORTMEDIASET