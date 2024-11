Leao Milan, Bargiggia sicuro: «Fonseca ha avuto ragione! Vi spiego perché...»

Leao Milan, Bargiggia in esclusiva per la nostra redazione ha commentato la prestazione del portoghese nella vittoria del Milan di ieri

Paolo Bargiggia, noto esperto di calciomercato e opinionista, ha rilasciato un’intervista in esclusiva alla nostra redazione di commento alla vittoria del Milan contro il Real Madrid in Champions League. Di seguito le sue parole.

Leao era chiamato al riscatto dopo tre panchine consecutive: come giudica la sua prova?

BARGIGGIA – «Leao ha disputato davvero un’ottima partita, costruendosela in fase difensiva. Si è davvero sacrificato molto, cosa che lui abitualmente non fa. Forse nel secondo tempo è stato un po’ leggero in due azioni dove avrebbe potuto fare meglio. Fatemi dire però una cosa: Fonseca ha avuto nuovamente ragione! Lasciandolo fuori gli ha fatto capire che nel calcio moderno quasi nessuno non può non sacrificarsi».