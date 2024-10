Leao Milan, Cassano non le manda a dire: lo sfogo dell’ex calciatore fa il giro del web

Leao Milan, sfogo durissimo dell’ex calciatore e attuale opinionista Cassano. Le ultimissime notizie sul mondo rossonero

Intervenuto ai microfoni del programma Vivaelfutbol, l’ex calciatore e attuale opinionista Antonio Cassano ha criticato fortemente il giocatore del Milan Rafael Leao. Oggi, i rossoneri, sono impegnati nel match di Champions League contro il Brugge.

LEAO MILAN PAROLE CASSANO – «Leao non deve essere un caso se non gioca: se non gioca Kaka, Rui Costa, Messi, Di Maria, Lewandowski, Yamal che sono giocatori top ci dobbiamo meravigliare. Quando non gioca Leao deve essere la normalità. Okafor ha fatto 4-5 giocate meglio di lui. Leao non ha idea di calcio, butta palla avanti e crossa alla carlona».