Leao Milan, che stoccata di Capello: le sue parole spopolano tra i rossoneri

Leao Milan, che stoccata di Capello: le parole dell’ex allenatore rossonero sul portoghese non sono passate inosservate

Fabio Capello, nel corso dello spazio dedicato al Milan degli invincibili al Festival dello Sport di Trento, parlando della finale di Champions League del 1994, ha lanciato una frecciatina a Leao, ieri comunque decisivo in Nations League.

LEAO MILAN – «Gli allenatori stranieri che venivano a vederci in allenamento rimanevano meravigliati per la voglia di lavorare che avevano. È stata la loro forza, la loro bravura”. Infine, un ultimo confronto tra i giocatori di quel Milan e quelli del calcio odierno: “Prima Florin mi si è avvicinato e mi ha detto ‘ho capito che potevo dare di più’. È una bella lezione, era bravo ma si accontentava un po’. Adesso vediamo giocatori in campo che non danno tanto, che si accontentano. Un esempio? Uno comincia con la L».