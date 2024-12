Leao Milan: il portoghese celebra i 125 anni di storia del club – FOTO. Le ultimissime notizie sul mondo della squadra rossonera

Il Milan, ieri sera, contro il Genoa non è riuscito ad andare oltre ad un deludentissimo 0-0. I rossoneri, nonostante la grande celebrazione per i 125 anni, non sono riusciti a segnare nemmeno un gol alla squadra ospite.

Rafael Leao, nella giornata odierna, ha voluto comunque celebrare questo momento della storia rossonera. Su IG ha infatti postato una foto di lui con in mano la coppa dello scudetto.