Leao tra i peggiori, giudizio negativo in Milan Parma: le pagelle dei quotidiani

Leao in Milan Parma, insieme a Theo Hernandez, è stato tra i peggiori in campo del match andato in scena a San Siro

Non solo Theo Hernandez, anche Rafael Leao è stato giudicato negativamente sui quotidiani. Questi i giudizi del portoghese in Milan Parma, match valevole per la 22esima giornata di Serie A. Le sue parole:

Sulla falsariga del compagno epurato, solo leggermente meglio. 4,5 dal Corriere della Sera: «Invisibile per tutto il primo tempo, fuori all’intervallo. Un fantasmino, triste, stavolta».

Per La Gazzetta dello Sport vale il 5: «Altro cambio discusso dopo 45′. É in versione distratto-indolente, paga il Theo fantasma alle spalle, ma combina veramente poco».