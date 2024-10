Leao Milan, la panchina con l’Udinese fa rumore: così non succedeva dal 2021 con Pioli. Il retroscena sull’esclusione del portoghese

La panchina di Leao in Milan Udinese fa rumore nonostante Fonseca abbia ampiamente spiegato, nella conferenza stampa post partita, il motivo della sua scelta.

Era dal dicembre 2021, infatti, che il portoghese, seppur regolarmente convocato, non entrava in campo nemmeno per un minuto. In quell’occasione fu Pioli ad escluderlo per tutto il match di Serie A vinto 0-3 contro il Genoa.