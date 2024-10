Leao Milan, la nuova mossa di Fonseca: cambia la posizione in campo? Le ultimissime notizie sul mondo della squadra rossonera

Continua a far discutere la posizione attuale di Rafael Leao al Milan. Nelle due partite di Serie A il portoghese è rimasto seduto in panchina, innescando forti polemiche. Come riporta La Gazzetta dello Sport Fonseca starebbe pensando a una nuova posizione per lui.

LEAO MILAN – «Per stimolare Leao in zona gol, l’intenzione di Fonseca è quella di avvicinarlo sempre di più all’area di rigore avversaria. Libero dalla maggior parte di compiti difensivi, l’obiettivo primario ora è recuperare l’estro di Rafa».