Leao Milan, Marcolin pazzo di lui: sul portoghese l’ha detto veramente!

Leao Milan, Dario Marcolin, ex calciatore e opinionista, ha esaltato il portoghese classe ’99: le sue dichiarazioni sull’esterno

Intervenuto a DAZN, Dario Marcolin ha dichiarato:

PAROLE – «Il pari tra Inter e Napoli tiene tutte le squadre attaccate. Alla fine se fai due risultati di fila puoi comunque provare a raggiungere gli altri. La cosa che in questo momento ha in più il Milan è Leao. Leao è stato stratosferico tra Madrid e Cagliari, è stato fuori concorso. Sono tre i giocatori chiave del Milan: Pulisic, Reijnders e Leao. In questo momento la fase difensiva del Milan è quella che difetta, sta penalizzando un po’ il Milan».