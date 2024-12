Leao Milan, obiettivo recupero per la Juve: deve rifarsi dello 0-0 di San Siro. Cosa filtra sul rientro dell’attaccante portoghese

Leao salterà la partita tra Milan e Roma di domenica sera a causa dell’elongazione al flessore sinistro rimediata contro il Verona.

L’obiettivo dell’attaccante portoghese, come scrive Gazzetta.it, è quella del recupero per la semifinale di Supercoppa Italiana contro la Juve. A San Siro in campionato, contro i bianconeri, è stato tra i peggiori in campo nel pareggio per 0-0. Per questo Leao ha tanta voglia di rifarsi…