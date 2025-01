Leao dopo la vittoria: «Emozionante vincere con il Milan. Vi spiego il significato di questo trofeo»

Le parole di Rafael Leao: il portoghese ha commentato con gioia la vittoria della Supercoppa Italiana contro l’Inter

Intervenuto in conferenza stampa dopo Inter-Milan, Rafael Leao ha dichiarato:

PAROLE – «Mi sono emozionato. Vincere qualcosa col Milan è molto bello. Lo Scudetto era stato meraviglioso. Due anni fa contro l’Inter avevamo perso, oggi era una finale personale e collettiva. Ne abbiamo parlato in spogliatoio prima della partita. La squadra ha fatto un lavoro incredibile. Ringrazio il mister: ha portato la mentalità di vincere. Sono tutti contenti e anche io. Quando sono arrivato a Riyad, ci siamo messi subito a lavoro per la finale. Le energie e la mentalità ci dicevano che avremmo vinto contro la Juve. Il mister mi chiedeva tutti i giorni come stavo e io non ho mai pensato all’infortunio, ma solo ad aiutare la squadra. Sono entrato pulito, con la voglia di autare la squadra e sono felice. Ci abbiamo creduto. Era dura, ma non abbiamo mollato. Ho aiutato anche difensivamente la squadra. Poi è andata bene alla fine, non abbiamo mai mollato. Trofeo che ci dà opportunità di cambiare la stagione: c’è già un cambiamento incredibile. Bisogna sfruttare oggi, festeggiare con i nostri tifosi, perché loro lo meritano. Eravamo in un momento difficile, ma questo trofeo ci porta una gioia per i tifosi e per i giovani, i quali hanno capito cosa significa vincere con il Milan. Ora siamo tutti pronti per ciò che arriverà».