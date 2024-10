Leao Milan, spunta l’indiscrezione che fa sognare i tifosi! Fonseca rassicurato, retroscena da Milanello

Leao Milan, il portoghese è segnalato carichissimo alla vigilia della gara di domani a San Siro contro il Brugge: il retroscena

Come riportato dal Corriere della Sera, e in particolare dal giornalista Carlos Passerini, è spuntato nelle ultime ore un importante retroscena relativo a Rafael Leao.

Domani contro il Bruges si dovrebbe rivedere in campo nel Milan Leao dall’inizio, caricato dalla panchina di sabato e desideroso di mettersi in mostra, come lo descrive chi gli sta vicino. Il portoghese vuole dunque cancellare la panchina di sabato contro l’Udinese.