Leao Milan, il portoghese un’incognita? Tuttosport analizza il suo momento di forma nonostante il gol decisivo segnato a Como

Tuttosport si pone più di qualche domanda su Rafael Leao e il suo momento al Milan. Uscito dalla crisi definitivamente o ancora in sonno? Il portoghese è tornato decisivo, segnando la rete del 2-1 contro il Como in settimana, ma non è ancorali giocatore di un paio di anni fa.

Le grandi sfide solitamente tendono ad esaltare la sua tecnica e Conceicao oggi si aspetta proprio questo dall’attaccante nel big match contro la Juventus.