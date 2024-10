Leao Milan, Ibra parla con il portoghese a Milanello: queste le ultime sensazioni

Leao Milan, Ibrahimovic parla con il portoghese a Milanello: confessione con il giocatore che non vive un buon periodo in rossonero

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, la presenza di Ibra a Milanello ha toccato anche il caso Leao – Milan. In particolare, l’ex calciatore ha parlato con diversi giocatori tra cui proprio il portoghese, che vive un periodo negativo in rossonero.

Il giocatore potrebbe partire dalla panchina nuovamente in Serie A, nel caso in cui la partita contro il Bologna si dovesse giocare questo sabato. Nuovamente Okafor favorito.