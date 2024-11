Leao Milan, tre gol ma tutti in trasferta: il curioso dato del portoghese

Leao Milan, tabù San Siro per il portoghese: il gol in casa continua a non arrivare. Le ultimissime sul mondo rossonero

Il Milan, nella giornata di ieri, ha ottenuto solamente un punto contro una Juventusmolto rimaneggiata dagli infortuni.

Uno dei giocatori più attesi è Rafael Leao. Il portoghese, però, quest’anno sta dimostrando poco feeling con il gol nelle partite casalinghe. Anche ieri, infatti, non è riuscito a trovare la via del gol: le tre reti segnate da Rafael Leao quest’anno sono arrivate tutte in trasferta.