Leao Milan, CHE BEL GESTO per il suo ex compagno ADLI: la STORIA diventa virale – FOTO. Le ultimissime sui rossoneri

Rafael Leao, attuale numero 10 del Milan, ha messo una storia per elogiare il suo ex compagno di squadra Adli. L’ex rossonero, con la sua Fiorentina, ha realizzato il gol valido per l’1-0 nella sfida di Conference League contro The New Saints.

I due amici, domenica sera, si affronteranno all’Artemio Franchi di Firenze. In palio ci sono tre punti che potrebbero risultare importantissimi per ambo le squadre: il Milan va alla cacia della quarta vittoria consecutiva.