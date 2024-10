Leao Milan, Fonseca spegne le polemiche: «Non c’è un caso, per me è normale che Rafa vada in panchina»

Leao Milan, Fonseca spegne le polemiche: l’allenatore in conferenza stampa spiega la scelta di lasciare Rafa in panchina contro l’Udinese

Fonseca in conferenza stampa ha spiegato la scelta di lasciare Leao in panchina per tutta la partita vinta dal Milan contro l’Udinese.

LEAO IN PANCHINA PER TUTTA LA PARTITA – «Magari è strano per voi non vedere Rafa, ma questo deve essere la normalità. Non è la normalità vedere Leao in panchina, ma è normalità per me quando dico che è più importante la squadra, il Milan è più importante di qualche giocatore. Oggi ho deciso di far giocare Okafor e Chukwueze, magari domani tocca a Leao. Non creiamo un caso, perché non c’è. Leao è stato rispettoso, soddisfatto negli spogliatoi e questo per me è la cosa più importante. Ora, preparo la prossima partita e magari Leao tornerà a giocare. E ora? Si deve preparare bene perché noi abbiamo bisogno di Rafa».

LA CONFERENZA STAMPA INTEGRALE