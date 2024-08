Leao Milan, con Fonseca sarà tutto un nuovo Rafa! Il tecnico gli ha fatto tre RICHIESTE per questa stagione. I dettagli

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha fatto il punto su Rafael Leao, dopo che è tramontata nelle ultime ore la possibilità di un addio al Milan con direzione Barcellona.

Stando a quanto si apprende Fonseca stravede per lui ed è pronto a trasformare Rafa in un giocatore di tutt’altra incidenza: il tecnico portoghese gli ha detto che lo vuole molto più attaccante dentro l’are, più partecipe al gioco e anche più libero da ripiegamenti difensivi, in modo da avere la possibilità di fare più gol.