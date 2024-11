Leao Milan, Fonseca gongola! L’ammissione del portoghese spazza via le polemiche

Leao Milan, tutto risolto con Paulo Fonseca: le parole dell’esterno portoghese spazzano via tutti i dubbi. Rafa è tornato

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, in casa Milan si è definitivamente chiuso il caso legato al rapporto tra Leao e Fonseca:

Questo Leao è un giocatore diverso da quello svagato di inizio stagione. Oggi è determinante, con qualità messe in mostra anche al Bernabeu: «Sono contento di quello che ho fatto nelle ultime partite. Non penso alle gare precedenti, penso a quelle successive. Nel complesso sta andando bene, certo potrebbe andare molto meglio perché voglio fare grandi cose con il Milan e con il Portogallo. A prescindere se gioco bene o male, stare al Milan mi piace molto. Cerco di dare il massimo. Non credo che la Nazionale sia una via di fuga. Sento molta fiducia da entrambe le parti. Quando le cose non vanno bene ci sta che la gente critichi. Sono al Milan da cinque anni e mi sono abituato a quella pressione».